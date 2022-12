Les étrennes: à qui donner pour éviter les arnaques?

Tout d’abord, la police de Charleroi reprécise les cas où il est possible de faire du porte-à-porte. “Les collectes sur la voie publique et à domicile sont réglementées par le règlement général de police. Les collectes organisées par les institutions de piété ou de bienfaisance reconnues, c’est-à-dire les CPAS et les fabriques d’Église ainsi que les collectes faites pour tout autre objet que la bienfaisance (à des fins d’agrément, dans un but scientifique, littéraires, politiques, philosophiques,…) ne sont soumises à aucune autorisation. Sont par contre soumises à autorisation préalable du Collège Communal, les collectes à domicile réalisées dans un but charitable pour adoucir les calamités ou des malheurs et les collectes en faveur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre. Un document officiel d’identification doit pouvoir être présenté d’office par le collecteur aux personnes qui le sollicitent, Il pourra être mis fin immédiatement à toute collecte qui troublerait l’ordre public.”

Dans tous les cas, une autorisation est toujours à demander

Du côté de la zone de police d’Aiseau-Presles, Châtelet, Farciennes, le chef de Corps, Philippe Borza, prodigue également quelques conseils. “Un document attestant l’appartenance à une association permet également à la police de plus facilement identifier les personnes faisant du porte-à-porte. Ce type d’activité est interdit sur la voie publique. En cas de doute, il est conseillé de ne pas faire rentrer les personnes dans son domicile, il s’agit peut-être d’une manœuvre pour voler ou extorquer de l’argent. La vigilance doit être de mise. Si quelqu’un n’est pas en mesure de fournir un document ; il faut fermer la porte et avertir aussitôt nos services. En appelant le 101, il est recommandé de donner un maximum de détails comme les descriptions des personnes ainsi que du véhicule le cas échéant.”