Subsides à Charleroi : pour le président du Resto du Cœur, “c’est une question qui mérite une approche sérieuse”

Certaines ASBL reçoivent-elles trop l’argent public ? Le débat tendu entre MR et PS

Un des exemples cités par Nicolas Tzanetatos en séance est le Resto du Cœur de Charleroi, qui apporte 350 repas par jour aux plus démunis : “je ne dis pas qu’il faut couper les subsides, mais le Resto du Cœur a plus d’un million d’euros sur son compte, la Ville de Charleroi a besoin d’argent aussi.” Pour le PS, par la voix de Jean-Philippe Preumont, il est “hors de question” de toucher au Resto du Cœur.

Charleroi : une commission subsides pour mieux utiliser l’argent public

Mais la question se pose aussi au principal intéressé : que penserait le Resto du Cœur de diminuer les subsides communaux, au moins temporairement, si la Ville de Charleroi n’a plus les moyens de lui donner autant qu’elle l’a fait ? “Si on nous demande officiellement notre avis, on réfléchira et on répondra, pourquoi pas au Conseil communal ? C’est une question qui mérite une approche sérieuse et à laquelle je ne peux pas répondre seul mais nous sommes ouverts à la discussion”, d’après Marcel Leroy, président du CA. “Nous sommes de toute façon tributaires des choix politiques pour les subsides, c’est d’ailleurs un choix politique qui a mené à la création du Resto du Cœur en 1985 à l’appel de Coluche, et depuis on est fidèle au projet. Nos réserves, ce sont souvent des dons ou des héritages – dernièrement nous avons été désignés légataires d’un demi-héritage, la SPA a eu l’autre moitié : cet argent nous permet de garantir une continuité de l’aide qu’on apporte aux gens même si les dons de nourriture n’arrivaient plus un jour. Elles nous aident à payer l’énergie et investir, aussi, nous envisageons de placer des panneaux photovoltaïques pour diminuer les factures, ça demandera 250 000 €. Le Resto est un service de première ligne, on voit la détresse tous les jours. Que la Ville de Charleroi veuille bien utiliser son argent, c’est tout à fait louable : nous de notre côté, on fait du mieux qu’on peut pour entretenir l’outil qui nous a été confié et pouvoir le passer à d’autres dans le futur. Je pense, j’espère en tout cas, que même sans subsides, sans la Ville, sans la Région ou sans le CPAS, on continuerait à faire tout ce qu’on fait… dans la mesure de nos moyens bien sûr.”

