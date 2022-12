Châtelet-Gilly: la rue de Soleilmont, devant l'ancienne abbaye, va être rénovée

Un grand chantier de réfection à cheval sur deux communes, Charleroi et Châtelet, est annoncé pour les beaux jours : la rue de Soleilmont, devant l'ancienne abbaye éponyme, vient d'être attribué : d'un montant d'un peu moins d'un million d'euros TVAC, il s'étalera sur près de six mois (120 jours ouvrables) pour rénover de façade à façade la route sur 860 mètres, rénover les avaloirs et permettre des raccordements à l'égout.