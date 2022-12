De l’accrobranche au Bois du Prince l’été prochain : “plusieurs parcours de 3 à 99 ans, avec un saut dans le vide”

Pour situer, le parc d'accrobranche de Marcinelle devrait se trouver à peu près à cet endroit entre les grands lacs et le centre de loisirs, sur les hauteurs du bois du Prince. ©Google Street

Le nouveau futur parc d’accrobranche n’est pas lancé par un débutant : Robin Petry a travaillé plusieurs années au Natura Park des Lacs de l’Eau d’Heure, aussi connu pour ses activités d’accrobranche. “J’ai démissionné pour me lancer dans ce projet”, nous dit-il. “Nous avons plusieurs pistes de noms, mais encore rien à annoncer. Par contre, on sait que si on obtient le permis, on va se lancer dès l’été 2023, parce que c’est une activité saisonnière pour laisser la forêt récupérer durant l’hiver… et qu’on a déjà pris du retard avec tout le travail administratif à produire. Ce sera donc des parcours d’accrobranche dans les arbres pour commencer, avec plusieurs niveaux et des activités pour tous les âges, de 3 ans jusqu’à 99 ans. Il y aura aussi un petit saut dans le vide. Pour les années prochaines, on aimerait aussi développer un parcours filet, sans baudrier.”

Les activités proposées devraient occuper une famille ou des amis durant une après-midi. “Il faut compter 3 heures de parcours si on peut se lancer tel qu’on l’a prévu”, ajoute Robin Petry. “Nous attendons une réponse pour fin mars.”