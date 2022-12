Froidchapelle: des projets pour 2023 malgré l'explosion des coûts

Hausse des coûts et les sauts d'index ont déjà généré une hausse de l'ardoise de 650 000 €.

À Froidchapelle, on a dérogé à la règle des conseils communaux du lundi pour le dernier rendez-vous des mandataires communaux de l’année. Dans la mesure du possible, la tradition veut que l’examen et le vote du budget communal se déroulent le jour des Saints Innocents. N’y...