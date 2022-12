Le Top 40 des rues les plus dangereuses pour les piétons à Charleroi (carte interactive)

Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal de Charleroi, le PTB s’est enquis des statistiques d’accidents impliquant un piéton par la voix de Germain Mugemangango. Afin de savoir si des lieux particulièrement accidentogènes avaient été identifiés – et si la Ville prévoyait des aménagements pour mieux protéger les déplacements à pied.

”Une recherche de la police locale de Charleroi nous donne déjà de précieuses indications”, répond Xavier Desgain (Ecolo), l’échevin en charge de la Sécurité Routière. Compilés, ces chiffres donnent la carte suivante :

Quatre rues remportent haut la main la triste palme des “rues les plus dangereuses de Charleroi”. La première est sans conteste la Chaussée de Lodelinsart (rond-point des Trois Têtes) et sa portion chaussée de Châtelet (sous la A54), à Gilly, qui cumulées comptabilisent 63 piétons blessés ou tués en 10 ans. Suit ensuite la Grand’Rue, à Charleroi Nord (entre le Marsu et Ville2 notamment), avec 36 piétons touchés. Puis la longue ligne droite de la Route de Philippeville (Charleroi – Couillet), avec 30 blessés ou tués. Et enfin l’avenue Mascaux, à Marcinelle, également une longue ligne droite, avec 29 piétons impliqués dans des accidents de la route.

Dans l’hypercentre de la métropole du Pays Noir, il faut être vigilant sur le boulevard Tirou (Rive Gauche), l’avenue du Grand Central (place de la Digue), le boulevard Audent (parc Astrid) ou encore le boulevard Paul Janson (de la tour de police au PBA).

Selon l’échevin écologiste, un cadastre des rues les plus accidentogènes doit être présenté prochainement au Collège communal, pour prévoir des aménagements. “L’apaisement de la circulation ne peut se faire que via des aménagements qui rendent aux modes de déplacements doux (vélo, trottinette, à pied, transport en commun) leur place dans l’espace public. Quoi qu’en pensent certains polémistes, la voiture dispose d’encore une place trop importante dans l’espace public, ce qui ne décourage pas son usage. L’objectif est d’atteindre 60 % des déplacements qui s’opéreront en voiture, nous sommes encore à plus de 80 %.”

Top 40 des rues les plus dangereuses pour les piétons à Charleroi (blessés ou tués entre le 1/1/2012 et le 12/12/2022)