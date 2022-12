Ce statut PRC permet de bénéficier du tarif social pour un an, via le fournisseur social Ores, aux prix les plus bas du marché (mais encore supérieurs à l’avant-crise). Il permet aussi de bloquer l’installation d’un compteur à budget en cas de défaut de paiement.

Pour en bénéficier, il faut effectuer une démarche auprès du CPAS de Charleroi. Une enquête sociale sera faite pour vérifier si vous avez droit à la PRC, suite à des difficultés à payer vos factures d’énergie. D’ordinaire, le tarif social est réservé aux BIM, bénéficiaires du RIS ou de la GRAPA, ainsi qu’aux personnes portant un certain handicap ou qui sont en règlement/médiation de dettes. Ce nouveau statut permet de contourner ces restrictions, dans certains cas.

Remplissez le formulaire disponible sur https://www.cpascharleroi.be/fr/actualites/avez-vous-droit-la-protection-regionale-conjoncturelle-prc ou appelez le CPAS au 071/26.70.09 (du lundi au vendredi de 8 à 12 heures).

Sont concernés : les chômeurs (ou indépendants en droit passerelle), ou les personnes pouvant prouver leurs difficultés à payer une facture de régularisation (gaz/électricité) ou d’acompte. Vous serez invités à laisser vos coordonnées complètes et serez recontactés pour voir s’il est possible de vous aider.

En janvier 2023, le tarif social sera de 28,50 €cent/kWh pour l’électricité (monohoraire) et 3,73 €cent/kWh pour le gaz (ces prix ne comprennent pas les accises spéciales ni la cotisation énergie). À titre d’indication, le contrat “Easy” d’Engie annonce un tarif de 62,64 €cent/kWh pour l’électricité et 24,42 €cent/kWh pour le gaz (date de consultation : 29 décembre 2022).