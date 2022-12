Grève du personnel de cabine Ryanair: à l'aéroport de Charleroi, tout est calme

Il fait encore noir dehors, et dans le terminal tout se déroule "comme un jour normal" nous glissent des bagagistes en pause. Les passagers sont calmes, personne ne dit avoir croisé de déçus : la communication sur les annulations semble être passée auprès des passagers concernés. "Je dois avouer que je suis soulagée, je soutiens la grève mais j'avais peur que mon vol soit annulé malgré l'absence d'annonce. J'ai checké jusque tard hier soir avant de venir, et je suis bien contente de pouvoir partir à Rome", témoigne Marina, sur place.

Tenerife, Lisbonne, Carcassonne, Alicante, Rabat, Helsinki, Barcelone, Porto, Athènes, Marseille, Venise, Malaga, Toulouse, ... Les vols annulés en raison de la grève ne sont pas affichés sur les écrans d'information. Pour l'oeil non-averti, c'est vraiment un jour comme un autre. Les grévistes doivent passer dans les terminaux faire une information aux passagers, plus tard dans la matinée.

Pour rappel, le personnel de cabine est en grève pour tenter de forcer Ryanair à respecter la législation belge, notamment sur les salaires minimaux. Les pilotes ont annoncé jeudi qu'ils suivraient si la compagnie low-cost tentait de recruter des intérimaires pour assurer les vols malgré la grève.

Les vols Ryanair assurés par du personnel basé à l'étranger volent, eux, bel et bien. On a vu plusieurs coucous floqués jaune et bleu décoller du tarmac carolo depuis l'ouverture de l'aéroport.