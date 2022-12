Tout d’abord – et c’est la grande nouveauté – il faudra compos (t) er avec un nouveau sac : le sac vert “déchets organiques”. Ce nouveau sac vert pourra accueillir des déchets biodégradables (épluchures, bouts de viande, essuie-tout, sachets de thé, marc de café, etc.).

Si vous jouez bien votre coup, finis les sacs blancs des déchets résiduels qui se couvrent de mouches ou de larves aux beaux jours. Et en combinaison avec le sac bleu PMC +, qui accueille depuis 2021 tous les emballages en plastique (raviers et barquettes en plastique ou aluminium, films étirables, flacons et bouteilles recyclables, etc.), le nouveau sac vert devrait permettre de fameusement diminuer le poids et la fréquence de sortie de vos sacs blancs. Ces nouveaux sacs, vendus 3,50 € le rouleau de 10 sacs (20 litres), seront ramassés aux mêmes dates que les déchets résiduels. Pas de changement d’habitude à prendre pour sortir ses poubelles, juste un geste de plus – attendu de longue date pour beaucoup – pour encore mieux trier.

En raison de l’augmentation des coûts du traitement des déchets (indexation des salaires et crise énergétique), le prix des sacs blancs sera revu à la hausse. Fameusement à la hausse, puisque leur volume va également diminuer étant donné que le sac vert fait son apparition. Dès le 1er janvier 2023, le grand sac blanc passera à 1,25 € pour 50 litres (1,00 € pour 60 litres aujourd’hui), et le petit sac blanc sera vendu 0,80 € pour 30 litres (0,70 € pour 40 litres aujourd’hui).

C’est une augmentation de 50 % par litre, loin d’être négligeable. “Mais pour un ménage qui sort un grand sac blanc toutes les deux semaines, nos estimations montrent qu’il y aurait un surcoût de 6,50 € par an et par ménage par rapport à 2022”, souligne l’intercommunale Tibi. Le prix du sac vert doit être ajouté à ce surcoût, soit encore 9 € par an (pour un sac vert toutes les deux semaines).

Par contre, le prix de la taxe communale ne bouge pas : il restera de 104 €/an pour une personne seule, 186 € pour deux personnes, 193 € pour trois et 200 € pour quatre. Autrement dit : la taxe n’est pas indexée sur l’inflation record qu’on connaît en Belgique depuis l’attaque russe en Ukraine. Pour bon nombre de personnes, qui gagnent environ 10 % de plus que l’année passée avec l’indexation automatique, on peut imaginer que le surcoût des sacs soit “absorbé” par la non-indexation de la taxe. Et finalement, puisque la taxe “que tout le monde paie” ne monte pas, ce sont celles et ceux qui ne trient pas leurs poubelles qui subiront le plus l’augmentation des prix. Soit exactement le principe du “pollueur payeur”.