Ces femmes et ces hommes qui ont veillé sur vous durant la nuit du Nouvel an (PHOTOS et VIDEO)

La nuit du Nouvel an peut être particulièrement difficile pour les services de secours ! Non seulement toutes celles et ceux qui travaillent à la police, dans les call-centers, aux services d’urgence, dans les hôpitaux ou dans les casernes ne sont pas avec leurs proches, mais en plus la nuit est régulièrement agitée. Le réveillon du Nouvel an, les gens se regroupent. Parfois autour d’un (ou plusieurs verres) d’alcool. Pour beaucoup, c’est un moment de fête. Pour d’autres moins chanceux, des rancunes remontent à la surface, des disputes éclatent, des accidents se produisent : une bougie renversée, un four qu’on a oublié d’éteindre, une marche manquée dans le noir… Les moins prudents reprendront même leur voiture pour rentrer chez eux à pas d’heure, fatigués et/ou complètement bourrés !