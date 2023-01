Les patrouilles de police ont permis de sortir 15 kg de cannabis et 2 kg de cocaïne des rues : le point sur 1 an d’opérations

Chaque semaine, la police de Charleroi procède en moyenne à plus de cent contrôles, selon le bourgmestre Paul Magnette qui s’explique à ce sujet dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal. Interrogé par la cheffe de groupe C + Anne-Sophie Deffense sur les résultats des actions anti stup menées sur le territoire de la ville, il indique que parmi les 5 683 personnes contrôlées lors des services de sécurisation-ordre public et des opérations deal de rue, 356 de ces personnes ont fait l’objet d’interpellations et d’arrestations judiciaires, pour un total de 50 mandats d’arrêt.