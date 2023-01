Un départ complet (grande échelle, autopompe, citerne) a démarré de la caserne, on signalait aux secours qu'il y avait peut-être des gens coincés dans l'habitation. Sur place, de hautes flammes s'élevaient à plusieurs mètres dans les airs depuis le rez-de-chaussée. Des pompiers sont entrés dans le bâtiment par l'avant, pendant qu'à l'arrière où l'incendie faisait aussi rage, police et pompiers s'entraidaient pour installer tout le matériel.

L'impressionnant incendie a finalement pu être maîtrisé après plus de deux heures de combat. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur et aucune victime n'est à déplorer. La cause de l'incendie est inconnue pour le moment. La police locale de Charleroi s'est chargée du constat.