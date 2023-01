Charleroi : bientôt une brasserie à côté du Musée des Beaux-Arts

”Il est prévu d’aménager l’espace Jean Nouvel en boutique et brasserie du Musée”, indique le bourgmestre.

En juillet, un appel a été lancé pour trouver un exploitant, la Ville de Charleroi souhaitait une politique d’insertion sociale et professionnelle. Aucune offre n’a été déposée deux mois plus tard par les acteurs locaux du secteur. “Une nouvelle procédure sera donc relancée prochainement, mais cette fois à destination de structures Horeca au sens large. L’objectif est que ce lieu soit accessible, au minimum, en même temps que le musée mais la future gérance pourra à sa convenance ouvrir la brasserie-restaurant en plus à d’autres moments”, précise-t-il.

Une partie “boutique” sera créée à côté de la brasserie, sur un tiers de l’espace disponible, assurée par le personnel du musée. Fin d’année, un marché pour trouver un auteur de projet (pour aménager les espaces intérieurs) a été lancé par la Ville.