L'internement requis pour Gaëtan, paranoïaque et bipolaire

"Il fallait voir s'il est responsable de ses actes ou non. Et le rapport est clair, il y a des troubles mentaux, de la paranoïa et de la bipolarité avec plusieurs personnalités", a-t-il été indiqué durant l'audience. Gaëtan, lui, ne sait pas trop ce qu'il en est : "on m'a juste soumis un questionnaire avec 550 questions, je l'ai rempli, mais je n'ai pas eu les réponses."

A la fois le ministère public et l'avocate de la défense ont plaidé pour un internement : il faut que Gaëtan soit suivi pour ses troubles mentaux. "Sans internement, je crains pour l'intégrité physique des autres personnes dans la société", a souligné la substitute du procureur du Roi.

Jugement le 30 janvier.