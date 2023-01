La boucle du métro est rebouclée

Un peu plus loin sur le parcours, à hauteur du bâtiment de l’ancien tri postal qui héberge l’A6K E6K, l’arrêt Sambre donnant accès à la station de bus A, a été officialisé. Les utilisateurs du métro pourront y descendre ou y monter.

En 2026, un nouveau quartier de bureaux, logements, services et espaces à la fois de formation, d’innovation et d’incubation aura été aménagé à cet endroit, la création de cet arrêt a donc du sens à moyen et long terme. Plans du réseau de métro et signalétiques vont être adaptés en conséquence, selon le TEC. L’autre bonne nouvelle, c’est le rétablissement de la ligne M1 à destination d’Anderlues. Le chantier en avait imposé la suppression temporaire. Quant aux lignes M3 (vers Gosselies) et M4 (vers Soleilmont), elles retrouvent également leurs itinéraires habituels : en effet, elles ne sont plus limitées aux stations Tirou et Villette, mais circulent à nouveau sur l’entièreté de la boucle centrale du métro.

Les gares de bus provisoire doivent être maintenues jusqu’à la fin de cette année. En 2024, elles seront regroupées devant Charleroi Central pour assurer une parfaite intermodalité avec le train.