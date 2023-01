Les motifs avancés pour cette prolongation sont les suivants :

L’adhérence du revêtement actuel (intermédiaire) n’est pas la même qu’avec la couche de finition.

Risque d’aquaplanage lors de pluie, causé par une accumulation d’eau en raison de l’absence de couche de finition et des avaloirs qui sont donc plus hauts.

Impossibilité de saler la voirie sur la sous-couche

Impossibilité de passer avec la lame de manière optimale en cas de chute de neige

Toutefois, via sa page Facebook, les autorités locales informent que “Les riverains peuvent rentrer chez eux et avoir accès à leur domicile, mais en cas de pluie ou de gelée, la prudence est de mise car il n’y aura pas de service d’épandage”. Et de poursuivre “Nous sommes conscients des désagréments que cette fermeture engendre. Nous mettons tout en œuvre pour que la situation soit rétablie au plus vite”, concluent les autorités communales.