Boujama a bien fait de venir s’expliquer face à la justice

Poursuivi pour une scène de coups et blessures et un harcèlement envers sa compagne, le père de famille semble avoir eu les bons mots pour convaincre le substitut Brichet de son innocence. Boujama confirme bien avoir saisi le cou de sa compagne, lors d’une dispute conjugale fin septembre 2021. Mais le but était simplement de calmer la compagne. Pour le harcèlement dénoncé par cette dernière, le parquet considère ne pas avoir d’élément objectif dans le dossier pour confirmer la culpabilité du prévenu. Un acquittement, au bénéfice du doute, est donc requis pour ces deux préventions.

La même conclusion s’applique également pour le séjour illégal reproché à Boujama. Ce dernier montre, à l’audience, son titre de séjour français. Il n’y a donc pas de séjour illégal.

Jugement pour le premier jeudi de février.