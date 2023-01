Deux coups de cric à Guiseppe : qui a bloqué qui ?

Hormis ce détail, le dossier est très clair : Andrea a bien asséné deux coups avec une barre de fer (en réalité, il s’agit d’un démonte-pneu), le 14 juin 2021 à Anderlues à Guiseppe. Pour celui qui se trouve assis sur le banc des prévenus, il s’agit d’une provocation de la part du nouveau compagnon d’une de ses ex-compagnes et qui avait une dent contre lui. “Il m’a croisé sur la route, m’a suivi et m’a fait des appels de phare. Il avait une dent contre moi parce que sa compagne m’avait contacté. Il m’a obligé à m’arrêter sur le côté et a essayé de me porter le premier coup. Je me suis défendu et je l’ai frappé à la tempe”, confie Andrea.