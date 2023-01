Marcinelle : accident entre deux véhicules, un blessé léger

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un accident s’est produit entre deux véhicules à Marcinelle au carrefour formé par la rue Chapelle Beaussart et la rue Paul Pastur. Les secours ont été requis sur les lieux dont une ambulance des pompiers et un SMUR de l’hôpital Notre Dame de Charleroi. Se sont également rendus sur place la désincarcération et le balisage des pompiers sous les ordres de l’adjudant Henin.