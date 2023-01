Un individu interpellé lors d’une opération policière de deal de rue

Comportement suspect dans le quartier du triangle

Pas moins de seize policiers du PSO (Peloton Sécurisation Ordre public) et deux maîtres-chiens stups ont été mobilisés sur le terrain durant plusieurs heures. Certains lieux, qui ont fait l’objet d’une surveillance spécifique sur base des informations policières disponibles, étaient ciblés. Les policiers carolos ont constaté, dans le quartier du triangle à la ville-basse, le comportement suspect de plusieurs individus. “Un individu soupçonné d’être impliqué dans une vente de stupéfiants a été interpellé. Lors de sa fouille, 8 boulettes d’héroïne et une somme de plusieurs centaines d’euros ont été découvertes. L’individu, en séjour illégal sur le territoire du Royaume, a été privé de liberté”, rapporte la zone de police de Charleroi. Ce dernier a par la suite été placé sous mandat d’arrêt par le parquet de Charleroi.

Une personne, en séjour illégal et recherchée par la justice, a également fait l’objet d’un contrôle. Plus de 13 grammes de drogue héroïne et cannabis ont été saisis. Ces opérations policières, couronnées de succès, continueront à s’enchaîner en 2023.