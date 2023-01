Des amis se sont rendus à Souvret pour profiter d’un agréable moment dans un restaurant bien connu de la région. Ne trouvant pas de place à proximité, le véhicule a été stationné un peu plus loin à la rue du Peuple.

Jeudi soir vers 20h30, les pompiers de Jumet ont été requis afin de maîtriser un incendie de voiture. ©FVH

Il semble qu’un ou plusieurs individus auraient pu mettre le feu à la voiture. Arrivés sur les lieux, les pompiers ont été confrontés à deux problèmes. Premièrement, la rue en pente et le réservoir de la voiture en feu percé permettaient un écoulement vers d’autres véhicules et deuxièmement, l’incendie menaçait d’autres véhicules garés à proximité. Le sinistre a été maîtrisé et un constat a été réalisé par la police locale des Trieux.