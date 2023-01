Il arrache une chaîne en or du cou d'un homme : Rachid assume sa culpabilité

Outre le trafic de produits stupéfiants, Charleroi est tristement connu pour ses vols à l'arraché. De sac ou de chaînes en or, ces méfaits pourrissent la tranquillité des rues carolos et se multiplient. Ce jeudi après-midi, c'est pour avoir arraché une chaîne en or du cou de Gauthier que Rachid comparaît devant la justice.