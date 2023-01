Mounir et Younes, les deux copains, pris en flag par les caméras de surveillance de la Ville de Charleroi

Encore une fois, c’est grâce à l’efficacité des caméras de surveillance installées un peu partout sur le territoire carolo que deux jeunes dealers ont pu être interpellés. Le 20 octobre dernier, le manège suspect de Mounir et Younes est constaté au croisement de la rue d’Angleterre et de l’avenue Jules Henin à la ville-haute. “Mounir a été approché par une personne, a soulevé un panneau de chantier pour y prendre une boulette. Le second prévenu, lui, a été près de Mounir qui lui a remis une boulette d’héroïne afin de procéder à un échange pour un téléphone et une carte SIM pour appeler sa mère”, précise le parquet.