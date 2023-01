Permis octroyés pour l’extension de la ligne de métro de Châtelet

C’est une excellente nouvelle pour la mobilité à l’est de Charleroi : Le fonctionnaire délégué du SPW Raphael Stokis vient de signer les deux permis d’urbanisme pour l’achèvement de la ligne de métro numero 5, à destination du futur Grand Hôpital de Charleroi sur le site des Viviers à Gilly. On le sait : Il s’agit de l’un des projets retenus dans le cadre du plan de relance wallon. La ligne a été partiellement construite, elle démarre de la station Waterloo au centre-ville et se termine à Châtelet. Elle est desservie par six stations, quatre jusqu’au Centenaire qui sont terminées, et deux autres en gros œuvre au Roctiau et à Champeaux. On prend mieux la mesure de l’investissement effectué quand...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous