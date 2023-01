Reprise bruyante pour le Rockerill

On sait combien 2023 doit compter pour l’agitateur musical et artistique de la route de la Providence : cette année, le Rockerill entend jouir d’un sérieux refinancement à travers son nouveau contrat programme, qui permettra notamment d’entamer ses grands travaux de rénovation de toiture et, dans la foulée, équiper la grande salle des anciennes Forges et rendre son studio d’enregistrement effectif. D’ici là, et a fortiori en attendant des nouvelles des pouvoirs subsidiants, les activités reprennent, après la pause des Fêtes de fin d’année.