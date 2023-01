L’alcoolisme de Christophe l’a conduit à dépouiller plusieurs magasins

Et malheureusement, ce problème d’alcool dans le chef du prévenu ne semble pas encore réglé alors qu’il comparaît face à la justice carolo. Entre 2019 et 2021, plusieurs vols et recels sont reprochés à Christophe. L’histoire est tristement classique : Christophe vole divers objets dans plusieurs enseignes de la région (mascara, brosse à dents, bouteilles d’alcool, etc.) afin de les revendre pour s’acheter de l’alcool ou descend directement les bouteilles pour satisfaire son alcoolisme.