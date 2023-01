Déjà condamné pour vols, Dylan continue son manège pour pouvoir rouler avec sa voiture

Par le passé, l’homme âgé de 27 ans a déjà écopé de 18 mois de prison et d’une peine de travail de 250 heures pour des vols et tentatives de vol. Et ce vendredi matin, c’est pour de nouveau trois vols que Dylan est cité à comparaître face à la justice. Cette fois-ci, il est uniquement question de plaques d’immatriculation volées à une pauvre victime et à la Ville de Charleroi.