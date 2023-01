Ginkgo, platane d’Orient, bouleau verruqueux et saule blanc : de nouvelles essences d’arbres pour le centre-ville de Charleroi

Trois grands “trames” sont prévues pour verduriser la ville haute de Charleroi, subissant de lourds chantiers. Le réseau des places, les grands boulevards et les rues plantées. Et pour chaque trame, une végétation spécifique est choisie, en fonction du lieu, de l’ensoleillement, et du rôle qu’elle doit jouer (décorer, lutter contre la chaleur, etc.).

Sur les places (Charles II, Monument, Manège), ce seront des Ginkgo biloba. Vert électrique au printemps et jaune en hiver, il résiste à la pollution, aux maladies, et sa durée de vie est “hors-norme”.

Pour les boulevards, ce seront des platanes d’Orient, équivalents aux arbres qui peuplent déjà les boulevards de Fontaine et Janson. Sur le nouveau campus, ces mêmes platanes seront plantés, mais en cépée (multi-troncs) pour donner un côté “verdoyant et densément arboré”.

Pour les rues (avenue Jules Hénin, avenue de Waterloo, rue Neuve et rue de la Régence), ce sont ou seront des bouleaux verruqueux (betula pendula) et du saule blanc (salix alba). “Le coloris de ces masses végétales variera entre le vert argenté, le vert tendre et le jaune orangé en automne.”