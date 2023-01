Aujourd’hui, Charleroi peut toujours compter sur un jeu attirant de plus en plus les foules. L’engouement du public revient au fil des matchs et les jeunes joueurs n’hésitent pas à s’identifier à leurs joueurs vedettes comme l’international espagnol Francisco Ruiz ou le très jeune Charles Janssens.

Mais, à côté de l’aspect sportif très encourageant cette saison, c’est une âme et un esprit d’équipe que souhaitent mettre en avant le président Silvio Di Dio et le vice-président Cédric Anciaux. ” Nous avons des équipes représentées dans bon nombre de divisions, ce qui permet à beaucoup de nos joueurs de jouer et de rester compétitifs. Nous annoncions en début de saison jouer la possible 7e place du classement et nous sommes actuellement cinquièmes, un bon résultat pour nous.”

Pour la reconstruction, le président Di Dio fait confiance à son capitaine Oleg Danchenko pour motiver ses troupes et offrir aux spectateurs un jeu spectaculaire et attrayant. Le président et son staff comptent sur les forces vives, parmi lesquelles Xavier Watts, dont ils attentent plus de constance.

Ce désir d’excellence se forge grâce à de nouvelles initiatives permettant une plus grande cohésion au sein de l’équipe. ” Nous souhaitons nous retrouver entre nous plus souvent pour partager de bons moments et solidifier notre esprit d’équipe. Nous devons miser là-dessus car certes nous n’avons pas les budgets de certaines équipes de la Super Division, mais nous avons envie de rester des concurrents sérieux.”

Si, en dehors des grands événements, le tennis de table souffre d’un manque de visibilité, parfois nécessaire pour attirer les sponsors, les valeurs que défend ce sport sont bien réelles et constituent un terrain de formation de choix. ” Ce sport est excellent car il nécessite et développe des qualités comme la concentration, la rapidité d’esprit, et c’est un sport dans lequel il faut autant attaquer que défendre.”