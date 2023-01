Le MR en force présente ses vœux au Bois du Cazier

Pour le député fédéral, une part de la responsabilité de l’enlisement et du retard économique de Charleroi est à imputer à un socialisme qui n’a pas su évoluer avec son époque. “Quand on voit le taux d’emploi, il y a de quoi se poser des questions. On ne peut pas dire qu’il y ait un progrès social suffisant. C’est en respectant d’avantage le travail avec une réforme fiscale qui récompense et qui taxe moins qu’il est possible d’avancer. ”

Les vœux de 2023 sonnent encore plus le départ d’une campagne électorale pour 2024 avec des enjeux de taille notamment pour la ville de Charleroi. “Quelque 800 personnes pour la présentation des vœux, on a plus vu ça depuis très longtemps. Je ne cache pas que réunir autant de monde me touche et nourrit davantage mes convictions et l’énergie que je veux donner à cette ville. ”.

Si le challenge de s’imposer à Charleroi est de taille, il n’en reste pas moins impossible pour exemple le revirement politique total de la commune de Courcelles où la députée-bourgmestre Caroline Taquin a acquis une majorité absolue après 50 ans de socialisme. “Je suis convaincu que la tradition qui voulait que de génération en génération on vote socialiste va s’éteindre. Je suis également convaincu que l’électeur est beaucoup plus intelligent que les partis politiques, de manière générale, ne le pensent. S’il y a une alternative solide au parti socialiste comme c’est le cas à Courcelles, il peut y avoir du changement. Simplement il doit y avoir le choix de l’alternative. Aujourd’hui celle-ci existe. Il y a le PTB et le Mouvement Réformateur. J’ose espérer que le désintérêt du président du PS pour Charleroi veut qu’on est plus très intéressé. Quand on est concerné on n’hésite pas à se mettre sur les listes. ” .