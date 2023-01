La stratégie adoptée donnera le ton pour les futurs projets sur le territoire du Sud-Hainaut. Au programme de la rencontre de mercredi prochain: présentation du diagnostic, échanges, définition des enjeux.

Pour rappel, le Groupe d’Action Locale (GAL) de la Botte du Hainaut est une ASBL qui a pour objet le développement rural des communes de Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies et Sivry-Rance. Ses buts principaux sont de protéger et valoriser les ressources naturelles et le patrimoine commun au territoire, soutenir l’économie locale et favoriser les liens sociaux et le bien-être des habitants. L’ensemble des projets sont rendus possibles grâce à des subsides européens et aux mesures Leader (Liaisons entre acteurs du développement économique et rural).

