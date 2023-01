En état de récidive pour vols, Steve continue son manège

En 2018, c’est un sursis probatoire qui avait été octroyé au prévenu. Et tout récemment, en 2021, Steve a obtenu une peine de travail pour vols. Mais malgré ces chances données par la justice, ce dernier n’a tiré aucune leçon et a continué à commettre des vols. Ce lundi matin, ce sont trois nouveaux vols qui sont reprochés à Steve : un premier vol simple d’un iPhone 6, d’une carte bancaire et d’un téléviseur appartenant à un ancien ami, un vol avec effraction d’une chaudière appartenant à La Sambrienne et enfin une tentative de vol avec effraction au sein d’un magasin de chaussures à Châtelineau.