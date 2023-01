Laura, étudiante liégeoise, embarquée à Bruxelles et violée durant trois jours à Charleroi

Trois jours de calvaire dans un piteux studio

À 7h18, le GSM de Laura borne du côté de Charleroi. C’est l’heure d’arrivée de la victime et le début de son calvaire. La première scène de viol démarre. À 9h10, le téléphone s’éteint. Le lundi 15 janvier, le quatrième et dernier fait de viol prend fin. Cinq hommes, dont Elias, Angy et Hamdi, auraient violé la jeune femme durant trois jours, selon ses dires. La victime confie que trois individus, dans une voiture, l’ont embarqué à Bruxelles en prétendant la ramener du côté de la Cité ardente. Laura est finalement retrouvée durant la nuit qui suit, grâce à des messages envoyés à son frère sur Messenger et à un partage de géolocalisation via Google Maps. “Elle a notamment envoyé 'je suis à Charleroi, faut que vous me retrouviez'. Ce ne sont pas les mots d’une jeune fille qui semble tranquille”, insiste Me Mallants, partie civile pour la victime. Quand la police investit le studio de Hamdi, rue des Trois Pistolets à Charleroi, Laura est dans un état de choc, recroquevillée dans un fauteuil. Elias et Hamdi sont, eux, en slip et clament directement leur innocence.

Cinq ans après ces horribles faits, Elias, Angy et Hamdi ont enfin comparu face à la justice après moult péripéties dans le dossier, dans une ambiance pesante et totalement irrespectueuse compte tenu de la gravité des faits. À plusieurs reprises d’ailleurs, les avocats, mais également la présidente Lecollier, ont été contraints d’intervenir pour sonner la “fin de la récré” aux trois prévenus qui n’ont pas arrêté de discuter, d’interrompre ou de rire en écoutant chacune des parties à la cause.

“C’est nous les victimes, Madame”

Non sans mal, l’instruction d’audience a pu aller à son terme. Sans surprise, Elias, Angy et Hamdi nient avoir violé et séquestré Laura. Pour les trois hommes, ce sont eux les réelles victimes dans l’histoire. “Moi, on m’a parlé d’une fête chez Hamdi avec une fille facile. Je ne voulais pas aller au départ, mais tout le monde avait déjà fait l’amour avec elle. Vous savez, je sortais de prison et donc j’ai été, car il y avait moyen de faire l’amour”, explique Elias. Hamdi, lui, ne comprend pas non plus les accusations portées à son encontre par la jeune femme, qui était “à 100 % consentante” selon lui. “Elle nous a même fait à manger, elle a dansé, mis de la musique. Elle pouvait quitter l’appartement quand elle le voulait. ” Angy, lui, affirme ne pas s’être éternisé dans le studio de son ami. “Ce n’est pas mon truc, les relations à plusieurs, les gangs-bang, etc. ” Pour le trio, Laura était dans un état tout à fait normal. “Elle avait un beau et grand sourire. Elle était normale. Je vous jure que si j’avais assisté à de la violence vis-à-vis d’elle ou des menaces, j’aurais défoncé le responsable”, lance Elias.

Un trouble mental

La substitute Garcez est intimement convaincue que Laura n’était tout simplement pas en état de consentir quoi que ce soit. Même si la jeune victime a, dans le dossier, changé de version en affirmant avoir donné son consentement à la vue d’une vidéo d’un des viols subis. “C’est tout simplement un mécanisme de défense de la victime. ” Pour Me Mallants, ce changement de version était une solution “pour prendre la fuite” après une publicité des faits dans la presse. “Elle a dit qu’elle était consentante pour tourner la page et ne plus entendre parler du dossier. Aujourd’hui, elle est en pleine reconstruction et elle ne veut plus que ça se reproduise. ”

Compte tenu de l’état de santé mental des trois prévenus (atteints d’un trouble mental au moment des faits et qui persiste aujourd’hui), une mesure d’internement a été requise. Les trois avocats à la défense ont plaidé un acquittement. Me Gelay, l’avocat d’Elias, a notamment insisté sur le changement de version de la victime et sur un message envoyé le 15 janvier. “Elle a dit à son frère qu’elle rentrerait dans une semaine, car elle était chez son copain. ”

Jugement le 8 février.