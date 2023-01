Le Carolo Jean-Michel Filleul est l’un des grands spécialistes belges, à tel point qu’il a ouvert plusieurs boutiques, notamment à Waterloo et Knokke. Avec son épouse Ornella Cencig, ils ont fait de leur passion leur métier.

Pour Jean-Michel, l’engouement pour Tintin n’est pas près de disparaître et, au-delà de la simple BD, il existe un véritable marché avec ses bons et moins bons côtés. ” Les objets Tintin sont toujours très recherchés. Il existe un vrai marché avec des pièces pouvant atteindre un certain prix. La période de la Covid a aussi favorisé cela. Notre domaine est très porteur et nous n’avons jamais autant vendu du Tintin qu’en 2022. Un peu comme dans toutes les thématiques de collection, il y a eu une évolution des prix. On est avec Tintin parmi les objets les plus demandés et les plus valorisés. Les collectionneurs qui avaient acheté des objets il y a 5-10 ans ont encore fait une plus-value. Tout cela est rassurant pour les propriétaires. Certains profitent évidemment de jouer le jeu de la spéculation. Beaucoup de collectionneurs sont rassurés de voir que leur collection prend de la valeur et sont d’autant plus motivés de continuer et d’acquérir de nouvelles pièces.”

Même si des objets sont encore fabriqués, la spécialité de Jean-Michel reste les pièces anciennes. Comme pour tout ce qui se collectionne et se vend, il y a également des contrefaçons dont il faut se méfier. ” Comme il n’y a pas assez de pièces présentes sur le marché, les prix sont très hauts pour les pièces anciennes et officielles, les contrefaçons se vendent comme des petits pains. Celles-ci sont soit des copies de pièces existantes, soit des pièces artisanales. Il y en a beaucoup en ce moment. Par pièces artisanales on entend pièce réalisée par un artisan et non reconnue.”

Jean-Michel attire aussi l’attention sur les détails d’une collection. Pour exemple, il est important de garder les boîtes d’origine. Grâce à cela, certains objets peuvent se vendre 300 à 400 € de plus. Pour plus d’informations : www.jeanmichel.net.