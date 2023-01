Un sursis probatoire pour Logan, plutôt adepte de la violence dès qu’il boit

Entre 2016 et 2022, Logan occupait ses journées à descendre des dizaines de canettes d’alcool et à adopter un comportement ô combien violent envers ses proches. Telle une tornade inarrêtable, il a blessé son père, sa grand-mère et sa compagne de l’époque en leur assénant des coups de poing, en les repoussant ou en jetant des objets : paire de ciseaux, cendrier, béquille, chaise, etc.