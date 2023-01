Une peine de travail au lieu d’une peine de prison pour Nicolas ?

En l’absence de Nicolas, le tribunal correctionnel de Charleroi l’a condamné à 8 mois de prison par défaut pour une scène de coups et blessures survenue le 29 octobre 2019 à Anderlues. Sans réelle difficulté, Nicolas (désormais présent face à la justice après avoir formé opposition au jugement) assume sa responsabilité : oui, il a bien frappé Anthony, mais en état de légitime défense. “Il venait de se bagarrer avec un ami à moi, qui s’est jeté sur Anthony au départ. Puis, il est venu vers moi et a sorti un canif d’une poche arrière de son pantalon. Oui, je lui ai porté un coup de poing pour me défendre”, admet spontanément Nicolas.