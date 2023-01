Valérie paie cher son absence face à la justice : prison ferme et arrestation immédiate

Condamnée à un an de prison par défaut, avec arrestation immédiate, Valérie devra former opposition pour espérer échapper à ce jugement et enfin venir s’expliquer à l’audience. Poursuivie pour la détention de fichiers pédopornographiques sur son GSM, Valérie n’était pas au départ la personne ciblée. C’est son compagnon qui était la cible des enquêteurs. Finalement, plusieurs vidéos et images montrant des abus sexuels sur des mineurs ont été découvertes dans le GSM de Valérie, sa compagne. Rien dans le matériel du mari…