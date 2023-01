Ces logements seront 20 % plus performants que la norme énergétique actuelle et devront réduire au maximum leur impact sur l’environnement. Un budget de 115,7 millions d’euros prévoyait la construction de 800 nouveaux logements publics respectant ces objectifs. ” Ces 64 logements seront un atout supplémentaire pour le quartier et notre société. Nous resterons pro-actifs tant dans leur élaboration que dans la recherche de tout subventionnement nous permettant d’augmenter l’offre de logements publics sur notre territoire.”

La Sambrienne avait d’ailleurs candidaté pour 238 logements dans l’appel à projets concerné et estime à plus de 2 500 unités son potentiel de création de logements, en attente de financement.

La société de logement de Charleroi Gerpinnes salue également le principe de ce projet. Il s’agit ici d’un accord-cadre lancé par la Société wallonne du logement (SWL).