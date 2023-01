Pour faciliter la mise sur pied d’activités, la maison des aînés a déménagé et confié une partie de la gestion à l’ASBL CEME à Dampremy. ” Le bâtiment est moderne et offre de nombreuses possibilités. Il y a là des salles pouvant accueillir des cours ou encore des colloques, dans l’auditoire notamment. Là, ils peuvent bénéficier de toutes les commodités nécessaires comme des projecteurs et le wi-fi”, explique Philippe Van Cauwenberghe.

La politique des aînés ne date pas d’hier puisque le Conseil consultatif des aînés vient de souffler ses 20 bougies.

En prenant le bateau en marche, Philippe Van Cau à tenu également à apporter sa pierre à l’édifice en s’efforçant de moderniser l’institution tout en gardant l’essence même d’une politique des aînés inspirant d’autres villes. ” Il est important de rester moderne et au goût du jour, c’est pourquoi il y a des cours permettant d’apprendre à se servir d’applications comme It’s me. Ceci permet de rester alerte et ne pas laisser se creuser la fracture numérique.”

L’image stéréotypée des retraités ne sortant que pour écouter des musiques anciennes en mangeant un morceau de tarte est depuis longtemps révolue. L’offre des activités répond véritablement à une demande de leur part ainsi qu’à leur souhait de profiter de la vie une fois leur carrière professionnelle terminée et les enfants partis de la maison familiale.

La liste des activités ne cesse de s’agrandir régulièrement. Il est désormais possible de s’adonner à la musique via le chant et la pratique d’un instrument et à la danse. Des activités graphiques sont aussi au programme avec de la peinture ou encore du dessin. Une part belle est aussi donnée à l’artisanat.

Les jeux de société sont proposés, de même que des activités physiques. Cela va de la gymnastique douce à la marche, au cyclo et même au bowling.

L’apprentissage continu est aussi là pour maintenir les personnes dans l’air du temps, notamment avec des cours de langue (allemand, néerlandais, anglais, espagnol, italien et espéranto). L’accès au numérique est aussi une des préoccupations de ces dernières années.

Après une carrière bien remplie, les voyages culturels sont très appréciés.

Au-delà des activités spécialement dédiées aux aînés, il y a un désir de transmission et d’échange avec les plus jeunes générations. D’où la mise sur pied d’activités intergénérationnelles.