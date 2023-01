Le lancement des boîtes à livre s’est fait en présence de Julie Patte, Échevine de l’enseignement de la ville de Charleroi et de Simon Casterman, responsable des éditions Casterman.

L’opération “boîte à livres” est destinée à donner goût à la lecture aux plus jeunes. Tout part du constat que la lecture aide à lutter contre l’illettrisme, le décrochage scolaire, le repli identitaire et la violence scolaire. L’enjeu de la lecture pour tous est donc de taille. Il s’agit ni plus ni moins d’inverser les résultats catastrophiques de l’étude PIRLS qui en 2016 montrait que la compréhension à la lecture des élèves belges francophones, à 9 ans, ne dépasse pas le niveau de compétence le plus élémentaire pour 35 % d’entre eux. Or, la compréhension à la lecture est l’outil primordial pour avancer dans tous les apprentissages et dans la formation. Des élèves bien formés seront, demain, des citoyens plus éclairés et plus épanouis.

Ces résultats alarmants étaient à la base de la création de l’opération “Tout le monde lit”. Le principe est simple : Chaque jour, les enfants, enseignants, personnel des écoles font une pause lecture de 15 minutes en silence, sans consigne spécifique pour vivre l’expérience d’une rencontre avec un livre et un auteur. Bref, 15 minutes de calme, de découvertes, de complicité, d’évasion et d’apprentissage avec comme seul leitmotiv : la lecture plaisir.

Une action dont Julie Patte, l’échevine de l’enseignement, se réjouit : “La lecture est essentielle pour le développement pédagogique et social de l’enfant. Il est primordial que nos élèves développent de bonnes capacités en lecture, pour le français, évidemment, mais aussi pour la compréhension des consignes dans les autres matières. De plus, cela leur permet de s’ouvrir au monde qui les entoure. Grâce à la participation du Bourgmestre, Paul Magnette, et l’ADEB, nous avons pu mettre sur pied ces boîtes à livres, composées d’ouvrages divers et variés qui permettront aux enfants de découvrir des univers et des histoires différents au fil des pages.”