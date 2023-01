Un dispositif tricéphale

“La remise à l’emploi de bénéficiaires du revenu d’intégration est l’une de nos missions”, rappelle le président du CPAS de Charleroi Philippe Van Cauwenberghe. Chaque année, le CPAS de la première ville de Wallonie signe ainsi quelque 900 contrats article 60. Ils permettent aux stagiaires ou bien de reprendre une activité professionnelle, de s’engager dans une formation qualifiante ou de retrouver leurs doits au chômage. Ce sont ainsi en moyenne entre 3 et 400 articles 60 qui sont occupés tout au long de l’année. La crise sanitaire a asséché les filières de recrutement. Partout, les CISP manquent de candidats. Pour entourer ces derniers durant leur formation, une équipe d’accompagnateurs sociaux et d’encadrants techniques est mobilisée au sein de Proxi-Services et de Trans’Form, avec une formatrice et un staff administratif sous la direction de deux coordinateurs.