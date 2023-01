Violences sur sa compagne et sur un chauffeur TEC : 24 mois de prison

Le 19 mai dernier, le même tribunal (qui a prononcé ce jeudi après-midi une condamnation à 24 mois de prison contre Alan) lui avait octroyé un sursis probatoire de 5 ans avec une peine de 15 mois de prison. À l’époque, le jeune homme avait commis des coups et blessures sur sa compagne et des faits liés à des produits stupéfiants. En signe de confiance, la justice avait octroyé des conditions probatoires à Alan, qui devait notamment ne plus boire d’alcool et ne plus commettre d’infraction.