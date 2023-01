Assises Hainaut – “Je n’avais pas l’intention de le tuer ou de le blesser”, déclare l’accusé

Le 27 novembre 2020, Jean-Yves Verreydt installe sa tente le long du Ravel, reliant la place de la Perche à Jumet à un magasin. Durant l’après-midi, il rencontre Philippe Alicardo sur le parking du magasin. Une première dispute éclate entre les deux hommes.

”Il est passé devant moi en m’insultant. J’ai mis ma main gauche sur son épaule droite pour l’interpeller et discuter avec lui, car il avait proféré des menaces contre une copine, dix mois plus tôt, et insulté ma mère. J’ai dit : 'ça va Philippe faux-cul ?' Il m’a donné un coup avec son sac”. La scène a été filmée par une caméra de vidéosurveillance du magasin et sera diffusée lors de l’audition des enquêteurs.

L’accusé prétend qu’il saignait de la bouche et qu’il a perdu une partie de son dentier. Il était sonné, mais il a pu rejoindre sa tente, plantée à quelques mètres de là. “Alors que je me trouvais dans ma tente, j’ai reçu des coups dans les jambes, lesquelles dépassaient de la tente. Ils m’ont tiré de la tente et j’ai reçu des coups de bâton sur la tête. Je ne voulais pas me battre”. L’accusé ne semble pas avoir déclaré cela lors de la reconstitution.

Il prétend qu’il ne voulait pas sortir, mais il est sorti quand même, en tenant son couteau dans la main, afin de repousser ses adversaires et de leur faire peur, menaçant quand même de “les planter”. “J’étais énervé et sous l’emprise de l’alcool. Si je n’avais pas bu, les choses se seraient passées autrement”.

L’accusé déclare que ses adversaires tournaient autour de lui. Il s’est mis à faire des gestes circulaires avec son couteau en main et il a porté le coup mortel, dans le cou de Philippe. “Je n’avais pas l’intention de le tuer, de le blesser. J’ai pris peur, je n’ai pas reconnu tout de suite l’utilisation du couteau”.

Il prétend que la scène s’est déroulée très vite et qu’il en garde peu de souvenirs. Toutefois, des témoins ont déclaré qu’il avait calmement essuyé son couteau ensanglanté après avoir terrassé son adversaire. “C’est un accident pour une chamaillerie”, dit-il.

Le soir même, Jean-Yves Verreydt était interpellé par la police devant une pharmacie à Jumet.