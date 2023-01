Meurtre de Jumet: des témoins ont entendu l'accusé dire "arrêtez de m'ennuyer, sinon je vais vous planter"

Un employé du magasin était aux premières loges au moment des faits. Lors de son audition à la police, il avait relaté que l'accusé proférait des insultes, en criant très fort, envers la victime et qu'il suivait cette dernière sur le parking, en courant. Une bagarre avait alors éclaté, après quoi le témoin avait donné à l'accusé de quoi soigner une blessure au nez, provoquée par un coup porté à l'aide d'un sac.

La gérante du magasin se trouvait dans son bureau, situé près de l'entrée, et n'avait pas vu la scène: "Je suis sortie avec mon collègue. Deux personnes se disputaient, sans en venir aux mains. Je leur ai demandé de se calmer et de ne pas faire de scandale. Ils voulaient chacun faire des achats. On les a fait entrer séparément. J'ai appelé le 112 et je n'ai eu personne au bout de sept minutes. Comme il n'y avait pas de tapage dans le magasin, je n'ai pas donné suite". L'accusé a précisé que c'est lui qui avait demandé à la gérante d'appeler la police.

L'accusé et la victime ont encore échangé des mots dans le magasin, selon les employés, qui les ont séparés en les invitant à se rendre à deux caisses différentes.

Jean-Yves Verreydt a ensuite montré son visage en sang à la caissière. "Il m'a dit que l'auteur des coups était l'homme qui était à la caisse six. Ce dernier lui a dit, d'un ton agressif: 'toi et moi, ce n'est pas fini'". M. Verreydt a alors confié à la caissière qu'il avait peur de rentrer chez lui.

Puis, les deux hommes ont quitté le magasin. Selon un employé, ils ont encore échangé des mots. Quelques minutes après, Philippe est revenu s'excuser pour l'incident auprès d'un employé.

La bagarre mortelle s'est déroulée plus tard, sous les yeux des clients d'une friterie, place de la Perche, vers 19h00. Les clients faisaient la file sur le trottoir.

L'un deux a déclaré avoir entendu crier trois hommes en passant par le square: "J'ai salué Philippe. Il a donné deux coups dans la tente et l'accusé en est sorti, râlant d'avoir été frappé à la tête. Je me suis dit que cela allait tourner en bagarre. Je suis parti. Plus tard, j'ai vu Philippe, couché sur le sol sur la place".

Un autre client a entendu l'accusé, "qui semblait être en état de détresse", crier à un autre individu: "Dégagez, je ne veux plus vous voir". Selon lui, Jean-Yves Verreydt a mis les deux hommes au sol, et ils se sont relevés. "Ensuite, l'accusé a sorti un couteau et a dit: 'Je vais te planter', en s'adressant à l'homme qui accompagnait la victime". D'après ce témoin, l'accusé a fait de grands gestes avec son couteau en main avant de porter un coup de couteau à Philippe Alicardo, à la base du cou.

Un troisième témoin, qui cherchait une place de parking sur la place de la Perche, se souvient de trois hommes "qui avaient l'air fort alcoolisés" et se disputaient. "A un moment, une personne a dit haut et fort: 'Arrêtez de m'embêter ou je vais vous planter'. On s'est retourné, j'ai vu un coup et une personne qui chutait sur le sol".

Une quatrième personne, qui s'est présentée comme le témoin "d'une grosse dispute", a entendu un homme barbu dire: "Arrêtez de m'ennuyer, sinon je vais vous planter". Le témoin a toutefois eu l'impression que Jean-Yves " frappait dans le vent". Puis il a vu le reflet d'une lame, un homme couché au sol et l'auteur des coups déclarer "qu'il n'avait pas peur de la police", avant de partir vers sa tente, plantée le long du Ravel.