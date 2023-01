Procédure simplifiée pour la carte Mobib des écoliers à Charleroi

La Ville de Charleroi et le TEC de la métropole relancent, en ce début d’année, leur synergie entamée en 2020, qui permet aux écoliers des établissements communaux carolorégiens d’obtenir leur carte Mobib avec encore plus de facilité qu’en temps normal. Concrètement, les directions d’écoles centralisent les inscriptions des enfants afin de faire le lien directement avec le TEC et libérer les parents des obligations administratives liées à la demande du précieux sésame.