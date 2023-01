Tensions sociales chez Ryanair: "Les syndicats disent n'importe quoi", affirme le patron de Ryanair

Un ultimatum qui n'impressionne pas Michael O'Leary. "Nous ne savons toujours pas ce pour quoi ils font grève exactement", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Bruxelles mardi. "Les syndicats ont beaucoup de revendications, mais ils n'obtiennent rien avec leurs grèves. Seulement que les travailleurs perdent de l'argent sur leurs salaires."

Selon le CEO, la compagnie à bas prix respecte les règles. "Nous payons même plus que le salaire minimum", a-t-il affirmé. Et l'indexation automatique des salaires, par exemple, est également respectée, a ajouté le patron de Ryanair. "Nous n'avons pas le choix! Nous devons appliquer l'indexation salariale. Et nous respectons pleinement nos obligations", a-t-il insisté.

"Ryanair must change": le cri du cœur du personnel de cabine exploité par la compagnie aérienne

Interrogé sur les deux enquêtes que mène actuellement l'auditorat du travail de Charleroi sur les pratiques de la compagnie en Belgique, Michael O'Leary a dit ne pas être au courant de leur existence. Une information judiciaire a notamment été ouverte à propos du salaire du personnel et l'auditorat espère pouvoir entendre, à la fin du premier trimestre, les responsables de Ryanair sur les éléments qu'il aura repérés. Si le salaire annuel minimum parait être respecté, le salaire minimum mensuel ne le serait pas, semble-t-il.

Ryanair collaborera à cette enquête le cas échéant, a présumé le CEO.

"Si nous ne respectons pas la législation comme l'affirment les syndicats, ils n'ont qu'à aller au tribunal. Et nous y gagnerions", a-t-il conclu.