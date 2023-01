Une expo pour donner du temps aux temples

L’ancien musée des beaux-arts de Charleroi accueillera bientôt une exposition de peintures et sculptures autour de l’œuvre de Pierre Debatty. Focus.

Après le Bois du Cazier à Marcinelle en 2004 et le terril du Martinet à Roux en 2018, c’est un autre lieu emblématique de Charleroi -la ville où il a grandi, commencé à étudier et longtemps travaillé- que se prépare à investir le peintre Pierre Debatty : ses œuvres seront en effet exposées du 18 mars au 18 juin (aux côtés de créations de six sculpteurs dont Daniel Fauville) au 1er étage de l’ancien musée du Palais des Beaux-Arts. “Exploiter le potentiel de...