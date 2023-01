Le défunt s'était violemment disputé avec Jean-Yves Verreydt, SDF, sur le parking d'un magasin vers 17h45: Jean-Yves a perdu deux dents après un coup de sac. Philippe, accompagné de Roland, est allé chercher Jean-Yves dans sa tente pour l'embêter, d'après des témoins. Finalement, à 19h, tout ce beau monde se retrouve sur la place de la Perche, et Jean-Yves porte un coup de couteau à Philippe Alicardo au niveau du cou. Il le tue.

Le procès de Jean-Yves Verreydt est en cours depuis plusieurs jours devant la cour d'assises du Hainaut. Mercredi matin, la cour auditionne encore les témoins de moralité ("quelle personne est Jean-Yves?"), puis les plaidoiries sur la culpabilité auront lieu dans l'après-midi. Jean-Yves Verreydt est accusé de meurtre. Son avocat, Me Michaël Donatangelo, plaidera une requalification du meurtre en homicide involontaire, avec des causes d'excuse, de provocation et de légitime défense. Les coups portés et le port d'un couteau ne sont pas contestés.