Trois ans de prison pour avoir tué un homme au couteau: la cour d'assises a tranché pour Jean-Yves Verreydt

En 2020, Jean-Yves, père de deux enfants et ex-travailleurs, se trouvait à la rue et vivait dans une tente, qu'il avait installée à Jumet. Après un séjour en prison - pour d'autres faits - qui a mis fin à sa carrière dans le bâtiment, il a émargé au CPAS. Quand la pandémie a frappé, il est entré en dépression, a arrêté de payer son loyer et s'est retrouvé à la rue. Jusqu'au 27 novembre 2020.

Ce jour-là, Jean-Yves avait installé sa tente le long du Ravel, à Jumet. Dans l'après-midi, il se dispute avec un certain Philippe Alicardo, sur le parking d'un magasin : les deux hommes se connaissent, Philippe aurait insulté Jean-Yves, sa mère, et menacé une amie quelques mois auparavant. D'après un employé du magasin, c'est Jean-Yves qui s'est mis à crier sur Philippe quand il l'a croisé. Qu'importe: la scène dégénère, et Jean-Yves reçoit un coup de sac lui faisant perdre plusieurs dents.

Jean-Yves regagne sa tente et boit, pour oublier. Mais Philippe Alicardo, accompagné d'un ami, vient retrouver Jean-Yves quelques heures plus tard. Ils l'interpellent dans sa tente, lui donnant apparemment quelques coups. D'après les clients d'une friterie proche, les trois hommes semblent avoir bu. Ils se disputent. "Arrêtez de m'embêter, sinon je vous plante", dira Jean-Yves, exhibant un couteau. Il donne des coups dans le vent, jusqu'à ce sa lame trouve un obstacle : le cou de Philippe. Egalement père de plusieurs enfants, mari aimant d'après les témoignages, Philippe Alicardo s'effondre. Il meurt peu de temps après.

C'est la version retenue par les jurés. Pour les proches de Philippe, partie civile, et pour le procureur général, la scène était un meurtre. Le jury a tranché : Jean-Yves a donné la mort sans intention de la donner. Il pourra sortir de prison dans quelques mois, vu la peine déjà purgée en attendant son procès.