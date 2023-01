Châtelineau : la maison de repos, davantage un lieu de vie

Les maisons de repos sont, a priori, souvent perçues comme des lieux de soins, avant d’être des lieux de vie. Ceux qui y travaillent et ceux qui les dirigent s’emploient à faire évoluer cette perception. La Fondation Roi Baudouin, avec le soutien de Belfius, a voulu aller encore plus de l’avant afin que la relation, la participation et...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous